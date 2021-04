På trods af, at kærligheden er brast mellem Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff, har danskerne dog ikke set det sidste til de to sammen.

For eks-kæresteparrets tv-serie på Discovery+ 'Bendtner og Philine' har nemlig en sæson 2 på vej.

Det bekræfter tv-stationen over for B.T.

»Vi får senere på foråret premiere på sæson 2, hvor vi ligesom i sæson 1 kommer til at følge dem på tætteste hold i både medgang og modgang,« skriver Lena Bøgild, der er PR- og kommunikationschef hos Discovery Networks, i en mail.

Den kommende sæson bliver derfor vist på trods af, at modellen Philine Roepstorff i marts selv fortalte, at forholdet til fodboldstjernen var gået i stykker. Det gjorde hun i en video på sin YouTube-kanal.

'Nogle gange går tingene ikke som planlagt. Og nogle gange er det svært at træffe det rigtige valg. Nicklas og jeg er gået fra hinanden,' skrev Philine Roepstorff i videoen.

Tv-stationen var allerede i gang med optagelser til programmet i januar, da Bendtner og Philine var på en omdiskuteret ferie i Dubai.

»Optagelserne til sæson 2 har allerede været i gang i et stykke tid, og vi kommer derfor i denne sæson både til at opleve Bendtner og Philine som et par, men vi er også med i tiden, hvor forholdet har det svært og i tiden efter,« lyder det videre fra Lena Bøgild.

I videoen på YouTube viste Philine Roepstorff rundt i sit nye hjem, hvor hun nu er ved at finde sig til rette og håber på en lys fremtid efter bruddet.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff købte ellers sidste år en kæmpevilla i Hørsholm i Nordsjælland. Det var dog ikke længe, eks-parret nåede at bo i villaen.