Randers FC's georgiske offensiv-profil, Saba Lobjanidze, var på forhånd udpeget som et af Superligaens hotteste transferemner denne sommer.

Men med tre uger tilbage af transfervinduet venter Randers fortsat på det rigtige bud på den driblestærke georgier.

Det rigtige bud kunne komme fra Brøndby, som er interesseret i Lobjanidze, men der har ikke været kontakt mellem klubberne i et par uger nu. Det kommer frem i den seneste episode af B.T. Sports fodboldpodcast, Transfervinduet. HØR HELE EPISODEN NEDERST.

Panelet har talt med Randers FC's sportsdirektør, Søren Pederen, der bekræfter, at Brøndby for tre uger siden lagde et bud på bordet for Lobjanidze.

Foto: Henning Bagger

»Men det var ikke et tilfredsstillende bud. Og vi har ikke hørt noget fra Brøndby siden,« fortæller Søren Pedersen.

Hvad er et tilfredsstillende bud for Randers FC?

»Det vil jeg ikke kommentere på her.«

