Bo Henriksen stopper som cheftræner i den schweiziske fodboldklub FC Zürich, når hans kontrakt udløber i sommeren 2024.

Det skriver klubben nu på sin hjemmeside - over et halvt år efter B.T. afslørede, at det ville ende sådan.

Den danske træners kontrakt udløber efter sæsonen, og den vil ikke blive forlænget.

- I de seneste to måneder har vi haft konstruktive diskussioner med vores cheftræner. Det handlede også om den strategiske retning for FC Zürich, hvor en fælles retning ikke kunne findes, skriver klubben.

- Derfor har Bo Henriksen nu meddelt, at han ikke ønsker at forlænge kontrakten, der udløber efter sæsonen.

Bo Henriksen har stået i spidsen for den schweiziske klub siden oktober 2022.

- Jeg har taget beslutningen, og det føles som det rigtige tidspunkt til nye udfordringer, siger den danske træner.

- Jeg har haft og har stadig en magisk tid i denne fodboldklub.

Da Bo Henriksen tiltrådte, lå holdet under nedrykningsstregen i ligaen, men danskeren fik vendt skuden og sikret overlevelse.

Holdet indledte indeværende sæson som ubesejret i de første 12 ligakampe, men siden har der ikke været samme succes.

FC Zürich er uden sejr i de seneste syv kampe i ligaen og indtager aktuelt en femteplads.

Jobbet i FC Zürich var det første i udlandet for Bo Henriksen, der tidligere har stået i spidsen for FC Midtjylland, AC Horsens og Brønshøj i Danmark.

I 2021/22-sæsonen vandt Bo Henriksen pokalturneringen med FC Midtjylland, men blev fyret i den midtjyske klub kort inde i den efterfølgende sæson.

