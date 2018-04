Han er tidligere blevet nævnt som potentiel afløser for Arsene Wenger, og nu er muligheden der.

53-årige Dragan Stojkovic, der til dagligt træner kinesiske Guangzhou & F, kan da også sagtens se sig selv som ny mand i spidsen for Arsenal.

»Hvis de vil have mig, er jeg klar. Jeg er god nok. Du ved, jeg er god,« siger Stojkivic til VG.

Fredag meddelte Arsenal, at Arsene Wenger stopper som manager i klubben efter 22 år. I 2011 nævnte franskmanden selv Stojkovic som mulig afløser, og serberen har selv et bud på hvorfor.

»Vi har samme filosofi og spiller samme samme slags fodbold,« siger Stojkovic, der af Wenger er blevet rost for at 'kæmpe for at spille perfekt fodbold'.

Hvorvidt det bliver serberen, der bliver valgt som ny manager, vil tiden vise.

Dragan Stojkovic er dog ikke den eneste, der bejler til jobbet som ny Arsenal-manager. Carlo Ancelotti vil nemlig ikke udelukke muligheden for, at han kan blive den næste manager i den engelske klub, lød det lørdag.

»Jeg kan sige, at jeg gerne vil arbejde igen, hvis jeg finder den rette mulighed og det rette projekt. Så vil jeg være glad for at fortsætte som træner,« lød det lidt kryptisk fra Carlo Ancelotti ifølge Sky Sports, da han blev spurgt til, om han kunne blive den nye mand i front for den engelske klub.

Den 58-årige træner har været arbejdsløs siden september, hvor han blev fyret fra sin rolle som cheftræner i tyske Bayern München. Inden da stod han i spidsen for Real Madrid, hvor han var med til at sikre klubben Champions League-trofæet i 2014.