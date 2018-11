Kasper Schmeichel er god. Rigtig god.

Fredag aften sikrede han igen landsholdet point, da han med en fremragende redning på et frispark fra verdensstjernen Gareth Bale holdt Wales fra scoring i den danske 2-1-sejr.

Den redning imponerede de fleste. Også Wales' landstræner, Manchester United-legenden Ryan Giggs, der op gennem 90erne spillede sammen med Kaspers far, Peter, i den engelsk storklub.

»Det har jeg set før fra hans far. Desværre,« griner Giggs, da B.T. spørger til redningen.

"Det er en farlig holdning. Begge er kvalitetsmålmænd. Redningen i aften var måske forskellen (mellem sejr og nederlag, red.)." Ryan Giggs, walisisk landstræner

Da Giggs og Peter Schmeichel var holdkammerater, var sidstnævnte blandt verdens absolut bedste målmænd. I 1992 og 1993 blev han endda kåret til den bedste af dem alle.

Det har Kasper Schmeichel ikke oplevet. Ikke endnu i hvert fald. Men i år vurderede det internationale fodboldforbund, FIFA, den nuværende danske landsholdskeeper som en af klodens bedste.

Det rejser et oplagt og lidt kontroversielt spørgsmål, som få er bedre kvalificeret til at svare på end Ryan Giggs.

Er han (Kasper Schmeichel, red.) bedre, end hans far var?

»Det er en farlig holdning. Begge er kvalitetsmålmænd. Redningen i aften var måske forskellen (mellem sejr og nederlag, red.). Havde vi scoret dér, havde vi måske også vundet. Men det er derfor, de går videre. De giver ikke mange mål væk, og det er Kasper selvfølgelig en af grundene til sammen med et godt forsvar og en stærk midtbane. De lukker ikke mange mål ind på grund af den rutine og kvalitet, som de har,« siger Giggs og taler lidt uden om med et smil på læben.

Det smil forsvinder i øvritg en smule, når snakken falder på en situation i Danmarks sejr. Her gik Kasper Dolberg hårdt til det walisiske stortalent Ethan Ampadu, da han tacklede ham ved sidelinjen. Episoden fik bølgerne til at gå højt både på banen og ved trænerbænkede, hvor Giggs og Åge Hareide kom op at diskutere.

»Det var et 'lavt stød'. Det er en dreng på 18 år, som brækkede sit ben, da han var 17. Han spiller bolden og får en sen tackling. Jeg ved, vi ikke spiller brætspil, og der kommer tacklinger. Det er en del af spillet, og det kan jeg godt lide. Men det var et lavt stød på en spiller, der lige er kommet tilbage fra en slem skade. Derfor reagerede jeg, og jeg var stolt over den måde, spillerne reagerede på. De beskyttede en ung spiller, og sådan skal det være,« siger Giggs.

Kasper Dolberg fik et gult kort i situationen. Det samme gjorde Ethan Ampadu, da han få sekunder efter Dolbergs tackling gav den danske angriber igen af samme skuffe.