Tænk sig - torsdag var det 20 år siden, at fodboldikonet David Beckham blev gift med Spice Girl'en Victoria Adams.

Det fejrede David Beckham med at sørge for en bryllupsdag, som hustruen aldrig kommer til at glemme.

Den 44-årige eks-fodboldstjerne havde nemlig arrangeret en privat rundvisning på det verdensberømte og overdådigt pompøse Château de Versailles - i franske Versailles.

Besøget blev heftigt foto-dokumenteret af både hr. og fru Beckham - som også har delt et par af øjeblikkene med deres mange Instagram-følgere.

»En privat rundvisning, en drøm er gået i opfyldelse,« skriver Victoria Beckham og fortsætter på fransk:

»Vi var så priviligerede at få lov at opleve et magisk øjeblik på Chäteau de Versailles.«

»En privat rundvisning, en drøm er gået i opfyldelse,« skriver Victoria Beckham og fortsætter på fransk:

»Vi var så priviligerede at få lov at opleve et magisk øjeblik på Chäteau de Versailles.«

45-årige Victoria Bechham har også delt en video fra slottet, der ligger 45 minutters kørsel sydøst fra Paris. Hertil skriver den tidligere musikstjerne:

»Det mest fantastiske besøg på en meget speciel dag. Tak til alle, der gjorde dagen så minderig - og vil vores familie og venner, som altid støtter os som familie. Kan ikke tro, at der er gået 20 år.

»Det mest fantastiske besøg på en meget speciel dag. Tak til alle, der gjorde dagen så minderig - og vil vores familie og venner, som altid støtter os som familie. Kan ikke tro, at der er gået 20 år.

Også David Beckham har delt et billede et billede af parret foran det ikoniske Versailles-slot.

»Det mest fantastiske besøg på Le Château de Versailles på en meget speciel dag. Tak til alle, der gjorde mindeværdig. Et af de smukkeste steder, jeg nogensinde har set skriver han til billedet.

Parret mødte hinanden i 1997, da den daværende 'Posh Spice' overværede en velgørenhedsfodboldkamp, hvor den daværende Manchester United-stjerne deltog.

Siden har de været et af de mest celebre par i showbusinness, og trods utallige rygter om skilsmisse og utroskab har parret altså nu overlevet 20 års ægteskab.