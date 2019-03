Navnet Beckham forbinder de fleste nok med fodbold.

Men mens David Beckham gjorde karriere på grønsværen, har alle hans børn valgt en anden vej.

»Alle tre drenge var på kontrakt med Arsenal. De skulle være fodboldspillere, så de fik kontrakter meget tidligt. Og de var alle rigtig gode. Brooklyn var den første, der sagde, at nu havde han ikke lyst til at spille mere.«

Sådan fortæller Victoria Beckham i et interview med Financial Times, skriver The Telegraph. Det var dog ikke en let beslutning, og David Beckhams verdensberømte kone husker især en episode med en af drengene, der var dybt berørt af at sige nej tak til fodbold.

»Romeo besluttede sig for, at han heller ikke længere havde lyst. Jeg kan huske, Romeo sad i badet og blev rigtig ked af det imens han sagde 'jeg vil ikke skuffe far'. Jeg sagde til ham, at hans far bare ønskede, han skulle være glad,« fortæller Victoria Beckham om sønnen, der i dag er 16 år gammel.

Og mens han går efter en karriere som professionel tennisspiller, vil Brooklyn Beckham gerne være fotograf, mens Cruz synger og danser. David Beckham har dog ikke lagt skjul på, at det ærgrer ham, at sønnerne ikke valgte at dyrke fodbolden mere, end de gjorde.

»Harper spiller hver søndag, og hun elsker det. Drengene spiller ikke, og det er hjerteskærende. De har talentet, men det hele afhænger af Harper nu,« sagde David Beckham i maj 2018 om sin i dag syv-årige datter Harper Seven, der er glad for at boltre sig på banen.

At Beckham-familien har valgt en meget kreativ vej, er ikke helt tilfældigt. For i interviewet med Financial Times afslører Victoria Beckham, at stort set hele familien lider af ordblindhed.