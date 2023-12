Selv David Beckhams egen søn lærte noget nyt om sin far, da han så Beckham-dokumentaren på Netflix.

Det afslører fodboldlegendens kone, Victoria Beckham, til mediet Allure.

Parrets yngste søn, 18-årige Cruz Beckham, havde nemlig ikke helt styr på, hvad Manchester United-ikonet udrettede som aktiv.

Han var da også kun otte år gammel, da David Beckham lagde støvlerne på hylden.

Victoria Beckham afslører, at sønnen Cruz intet anede om farens evner på fodboldbanen. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Victoria Beckham afslører, at sønnen Cruz intet anede om farens evner på fodboldbanen. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters/Ritzau Scanpix

»Cruz, vores yngste søn, sagde: 'Wow, jeg havde ingen idé om, at far var så god til fodbold',« afslører Victoria Beckham, der fortæller, at sønnens indrømmelse fik hende til at grine.

David Beckham scorede 62 mål i 265 kampe for Manchester United og spillede 115 landskampe for England i en karriere, der også bragte ham forbi Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan og Paris Saint-Germain.

Cruz Beckham var dog ikke den eneste, der ikke helt havde styr på David Beckhams evner med en bold.

Selv dokumentarens instruktør, Fisher Stevens, indrømmede i efteråret, at han ikke havde indset, hvor god Beckham egentlig havde været.

Det var først, da Stevens begyndte at samle optagelser, at han fik endnu større respekt for stjernen.

»Jeg begyndte at grave rundt, og så mødtes jeg med ham, og jeg sagde dybest set: 'Du var virkelig god',« fortalte Stevens til mediet People.

»Og så begyndte jeg at lave research, og jeg tænkte: 'Jesus, den fyrs liv er vanvittigt. Skørt. Jeg havde ingen anelse.«