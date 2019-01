David Beckham har købt ti procent af Salford City, der i forvejen er ejet af blandt andre Ryan Giggs, Paul Scholes og Neville-brødrene.

Navnet Salford City vækker ikke umiddelbart meget genklang, hvis man da ikke følger med i engelsk lokalfodbold, men den lille Manchester-klub ligner ikke alle de andre.

I 2014 købte United-legenderne Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt og Gary og Phil Neville sig nemlig ind i klubben, og siden da er Salford rykket op tre gange på fire sæsoner.

De resterende 50 procent af klubben har været ejet af forretningsmanden Peter Lim, der blandt andet også ejer spanske Valencia. Men nu har David Beckham altså også sluttet sig til de gamle holdkammerater og købt ti procent af klubben.

Salford City are delighted to announce that David Beckham has acquired shares in the club, subject to FA approval.

»Det er et stolt øjeblik for mig at tilslutte mig Peter Lim og 'The Class of 92' (Manchester Uniteds ungdomsårgang fra 1992, red.) som ejer af Salford City FC,« udtaler den legendariske tidligere midtbanespiller til klubbens hjemmeside.

»Det er en helt særlig klub og en særlig gruppe mennesker. Mine tidlige år i Manchester blev allesammen tilbragt i Salford. Jeg voksede op dér, så på mange måder er det en fantastisk følelse at kunne slutte mig til drengene og klubben i dag,« tilføjer Beckham.

Siden det nye ejerskab er Salford rykket op i The National League, som er den femtebedste i engelsk fodbold, og klubben har også fået et nyt stadion med en kapacitet på 5000 tilskuere.