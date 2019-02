David Beckhams amerikanske drøm minder mere og mere om et mareridt.

Nu er den tidligere fodboldspiller stødt på nye problemer i kampen for at skabe en fodboldklub i Miami.

Han har modtaget hele to søgsmål, og det sætter det stort anlagte milliard-projekt i fare. Det skriver Daily Mail - det kalder det 'et stort tilbageslag'.

Det ene sagsmål går ud på det store stadionkompleks, Miami Freedom Park, hvor fodboldholdet skal høre hjemme. Her har David Beckham har fået godkendelse til at bygge på 53 hektar land - problemet er bare, at de fremlagte planer kommer til at kræve mere plads: 63,5 hektar.

David Beckham er gift med det tidligere Spice Girl-medlem, Victoria Beckham. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere David Beckham er gift med det tidligere Spice Girl-medlem, Victoria Beckham. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Det andet søgsmål går ud på, at identiterne på alle partnere og lobbyister i forbindelse med det storstilede projekt skal offentliggøres.

Det er ikke første gang, at David Beckham er stødt på problemer i kampen for at bygge et fodboldhold op fra grunden. Der har været problemer med godkendelser i forhold til beliggenhed og byggetilladelser,

Holdet skal hedde Inter Miami FC - det navn fik i øvrigt en hård medfart ved præsentationen - og det skal efter planen løbe på banen i 2020.

Ambitionerne er store for holdet, der skal være med i den amerikanske MLS-liga.

»Vi vil vinde. Jeg gør det ikke bare for at have et 'fint nok' hold. At vinde mesterskaber er vigtigt for mig,« har den tidligere anfører for det engelske landshold sagt.

David Beckham har for nylig involveret sig i en anden fodboldklub i sit hjemland, England.

Han har købt 10 procent af aktierne i Salford City, og i ejerkredsen er også de tidligere Manchester United-holdkammerater Nicky Butt, Phil og Gary Neville, Paul Scholes og Ryan Giggs.

David Beckham har også fået titel af direktør i den lille klub.