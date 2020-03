Nogle gange skal man passe på, hvor meget man siger.

Det må David Beckham sande, selvom det ikke er ord fra hans egen mund, der nu har fået ham i FIFAs fedtefad. Nej, ordene kom fra den mexicanske fodboldspiller Rodolfo Pizarro.

»Han ringede mig op med videoopkald. Han sagde, at han ville have mig. Den samtale havde stor indflydelse på min beslutning om at forlade Monterrey,« fortalte Rodolfo Pizarro glad og stolt til medier ESPN, da han blev præsentere i Inter Miami.

Inter Miami er David Beckhams amerikanske MLS-klub, og mens Pizarro var stolt over at modtage et opkald fra selveste David Beckham, var hans tidligere klub Monterrey anderledes uimponeret.

David Beckham og Rodolfo Pizarro sammen på restaurant. Foto: Instagram: Rodolfo Pizarro Vis mere David Beckham og Rodolfo Pizarro sammen på restaurant. Foto: Instagram: Rodolfo Pizarro

Det er nemlig imod Fifas regler at kontakte en spiller, der er på kontrakt i en anden klub - uden først at have fået ejerklubbens tilladelse. Og det havde David Beckham ikke.

Derfor undersøger FIFA nu, om der er blevet overtrådt nogle regler, bekræfter en talsperson for fodboldorganet til ESPN.

Sagen kommer efter en længere transfersaga, hvor David Beckhams Inter Miami prøvede at lokke den mexicanske landsholdsspiller mod nord.

Det kom til at koste næsten 80 mio. kroner at få den handel til at ske, og det krævede, at Beckhams klub udløste en frikøbsklausul i Pizarros kontrakt.

Foto: Michael Reaves Vis mere Foto: Michael Reaves

Og det var superstjernens opkald, der endte med at lokke den 26-årige midtbanespiller.

Et opkald, der kan komme til at koste dyrt for David Beckham, hvis FIFA finder frem til, at den 44-årige englænder brød reglerne.

En kedelig ende på ugen for Beckham og Inter Miami, der ellers spillede klubbens første officielle kamp søndag mod LA Galaxy.

Den kamp endte med et 1-0-nederlag til Inter Miami, men det kan blive endnu dyrere, hvis David Beckham som klubboss har vist sig at overtræde nogle meget klare FIFA-regler.