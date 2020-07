Brooklyn Beckham har fundet lykken.

Den 21-årige stjernesøn er således blevet forlovet med sin kæreste, skuespillerinden Nicola Peltz. Det har han annonceret på i et opslag på sin Instagram-profil.

Og den glædelige nyhed i Beckham-familien har også fået farmand, den tidligere fodboldstjerne David Beckham, til tasterne på de sociale medier.

'Tillykke til disse to smukke mennesker. Som de begynder deres smukke rejse sammen, er vi så lykkelige for jer,' skriver David Beckham til et billede, han har lagt op på sin Instagram-profil, hvor Brooklyn Beckham og Nicola Peltz står tæt sammen.

Congratulations to these two beautiful people As they begin this exciting journey together we are so so happy for you guys

Rygterne om forlovelsen var allerede begyndt at svirre, inden Brooklyn Beckahm selv annoncerede det på Instagram.

'For to uger siden spurgte jeg min soulmate, om hun ville gifte sig med mig, og hun sagde ja. Jeg er den lykkeligste mand i verden. Jeg lover at være den bedste ægtemand,' skrev Brooklyn Beckham på det sociale medie.

25-årige Nicola Pelt og Brooklyn Beckham har angiveligt kun været kærester i syv måneder, men nu er de altså klar til at gå det ekstra skridt og blive gift.

Som skuespiller har Nicola Peltz medvirket i 'Transformers: Age of Extinction' og 'The Last Airbender', mens Brooklyn Beckham arbejder som fotograf.