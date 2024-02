De var rasende i Hong Kong, da klubejeren David Beckham trådte ind på grønsværen.

Efter Beckhams amerikanske klub, Inter Miami, havde spillet mod de saudiarabiske mandskaber Al-Hilal og Al-Nassr i denne uge, fortsatte Inter Miami deres lukrative preseason med en kamp mod et allstar-hold fra Hong Kong søndag. Men der var bare ét stort problem.

Hong Kong Stadium var fyldt med over 38.000 tilhængere, der alle forventede at få et glimt af Lionel Messi i aktion, hvor nogle betalte mere end 2.000 Hong Kong dollars - svarende til 1765 kroner - for en billet.

Inter Miami vandt uden problemer med 4-1, men Messi, som døjer med en baglårsskade, sad på bænken i hele kampen. Og det var de mange fans, der var decideret rasende over.

#NOW: David Beckham gets booed at the Hong Kong Stadium. pic.twitter.com/xbkt1BfbOf — Jay Ganglani (@GanglaniJay) February 4, 2024

Buhråbene startede længe inden, at kampen var forbi, men peakede, da David Beckham trådte ind på banen efter kampen og ville sige et par ord til de fremmødte tilskuere, som du kan se i videoen herover.

Der er også en video på X, der viser hvordan en fan sparker hovedet af papopstilling af Messi sammen med nogle holdkammerater. Videoen kan du se i bunden af artiklen.

Også den nye stjerne og tidligere holdkammerat med Lionel Messi i Barcelona Luiz Suarez var ikke med i kampen i Hong Kong.

En reporter fra CNN, der var til stede til kampen, beretter om, at fansene råbte på at få deres penge tilbage, da de ikke fik lov til at se den argentinske troldmand, som de alle var mødt op for at se.