»Der er klare spørgsmål, der skal stilles.«

Sådan lyder det fra David Beckham til Daily Mail.

Årsagen er en kampagne, der skal undersøge sammenhængen mellem hovedstød og demens, samtidig med der skal gøres mere for at hjæpe dem, der er blevet ramt af det.

Noget, som er sket for både Nobby Stiles og Bobby Charlton. De kæmper, og det har fået mediet til at råbe op med hjælp fra familierne til de to.

Og nu blander David Beckham sig altså i hele debatten. Han beskriver både Stiles og Charlton som to spillere, han selv betragtede som idoler, da han selv voksede op og fik interesse for fodbold.

Det var dem, der inspirerede ham til at blive fodboldspiller. Og til at blive det i Manchester United og efterfølgende på det engelske landshold. At se hvad der siden er sket med dem, har ramt ham hårdt.

»At høre fra familierne når de fortæller om, hvor meget demens har ødelagt og haft indflydelse, knuser mit hjerte. Demens frarøver familier deres elskede på sådan en ond måde. Alle i fodbold må stå sammen og se, hvad der skal til for at beskytte spillerne og deres helbred,« lyder det fra David Beckham til Daily Mail.

Han er ikke den eneste, der har blandet sig. Det samme har Jürgen Klopp, der også slår fast, at der skal gøres noget - også for de fremtidige generationer.

Han fortæller, at hovedstødstræning nærmest er droppet for ungdomsholdene. Klopp mener ikke, det skal nå så vidt, at hovedstød skal forbydes generelt, men han understreger, at man er nødt til at lytte til eksperter og prøve at finde en løsning.

I dag 45-årige David Beckham stoppede sin aktive karriere i 2013. Han spillede i mange år for Manchester United, inden turen gik til Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan og til sidst PSG, som han sluttede sin karriere i.