Der er en storstilet Netflix-dokumentar på vej om den engelske superstjerne David Beckham.

Og i dén afslører den 47-årige fodboldlegende nye detaljer om, hvordan han lever med sin OCD-diagnose.

Det kommer blandt andet frem, at diagnosen tvinger ham til at bruge timevis på at gøre rent og rydde op i han og Victoria Beckhams hjem, når alle andre sover.

Det skriver The Guardian, der har set klip fra den kommende dokumentar.

»Når alle er gået i seng, så går jeg rundt og renser stearinlysene, sætter lyset på den rigtige indstilling og jeg sørger for, at der er ryddeligt overalt.«

»Jeg hader at komme ned om morgenen, og så står der kopper, tallerkener og skåle,« siger Beckham i dokumentaren og fortæller, at han særligt vil have sirlig orden omkring sine stearinlys.

»Jeg ved, at det er mærkeligt,« lyder det.

Beckham fortæller, at hans besættelse af at gøre rent og ordne i hjemmet er trættende - men det er noget, han føler sig tvunget til at gøre.

Dét indblik, samt hidtil uset arkivmateriale og interviews med Beckhams venner og familie er alt sammen med i dokumentarserien, der ifølge The Independent udgives på Netflix senere i år.

Ifølge The Independent tjener Beckham angiveligt 135 millioner på at være med i Netflix-dokumentaren.