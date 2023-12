En af fodboldspillets helt store har det virkelig ikke godt.

Det er den dystre melding, som Franz Beckenbauers bror, Walter, har givet i en ny dokumentar, som får premiere hos tyske ARD i starten af det nye år.

»Hvis jeg sagde, at han er okay nu, ville jeg lyve, og jeg kan ikke lide at lyve. Han har det ikke godt. Det er en konstant op og ned,« siger broderen ifølge Bild.

Den 78-årige fodboldlegende, der vandt et utal af titler som både spiller, har stort set trukket sig fra offentlighedens søgelys i de senere år og bor nu i Østrig.

Dokumentaren vil også gå tæt på Beckenbauers kontroversielle rolle i FIFA. Foto: Olivier Morin/AFP/Ritzau Scanpix

Der kommer dog pip om hans tilstand i ny og næ, og senest var det Lothar Matthäus, der udtrykte offentlig bekymring for sin landsmand.

I 2022 fortalte han, at han ikke kunne se ud af højre øje, mens også hjertet voldte kvaler.

Der er ingen tvivl om Beckenbauers sportslige meritter, men dokumentaren kommer ikke kun til at køre i cirkler om disse, for den ser også nærmere på tyskerens mere lyssky del af livet.

Blandt andet vil udsendelsen også gå tæt på påstandene om bestikkelse i hans rolle som FIFA-embedsmand og som arrangør af verdensmesterskabet i 2006. Sagen blev indstillet i 2021 på grund af en forældelsesfrist.