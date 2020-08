Troels Bech forlader, i hvert fald for nu, fodbolden. Fremtiden vil stå på foredrag og forfatterskab.

Troels Bech lykkedes ikke med missionen som redningsmand for Esbjergs superligahold på en kort kontrakt, og siden har hans fodboldfremtid været uvis.

Nu er der foreløbig kommet klarhed for træneren og den tidligere sportsdirektør. Han bevæger sig igen væk fra fodboldverdenen.

- Min kone og jeg skal lave foredrag og forhåbentlig også skrive nogle bøger i fremtiden, siger han til bt.dk.

Han havde god succes som sportsdirektør i Brøndby fra 2015-2018, men han forlod jobbet for at drage på jordomrejse med familien.

Coronapandemien tvang dem hjem før tid, og da hans tidligere klub Esbjerg kæmpede imod nedrykning, blev Bech ansat som cheftræner på en kontrakt sæsonen ud i et forsøg på at undgå turen ned i 1. division.

Redningsaktionen mislykkedes, og nu vil Bech i stedet bruge sin tid på blandt andet at holde foredrag.

- Det skal handle om inspiration til folk, der gerne vil tage ansvar for deres egen måde at leve et liv med ambitioner og virke, samtidig med at man ikke giver slip på at være noget essentielt for sig selv, siger Bech til B.T.

Han har en del erfaring med foredrag gennem mange år, men nu skal det primært foregå sammen med hustruen.

Det er blandt andet et ønske om at lave flere ting sammen, som har ført til beslutningen om at gå i retning af fælles foredrag og forfatterskab.

Troels Bech afviser ikke en tilbagevenden til fodboldverdenen, hvis det rigtige jobtilbud kommer.

- Men det må komme til mig, og hvis det kommer, så kigger jeg på det, siger han.

/ritzau/