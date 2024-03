Max Eberl håber, at Bayern vinder en titel på banen, mens han selv finder den perfekte træner før næste sæson.

Når Max Eberl på fredag har første arbejdsdag som sportsdirektør i Bayern München, venter en vigtig og vanskelig opgave fra start.

Cheftræner Thomas Tuchel og Bayern München skilles til sommer, og Eberl skal være med til at ansætte Tuchels afløser.

Siden Pep Guardiola forlod trænerposten i den tyske storklub i sommeren 2016, har seks trænere på længere kontrakter samt en vikar styret klubbens førstehold, og alle har siddet i under to år.

Derfor lover Eberl at gå grundigt til værks i rekrutteringsprocessen.

- Der er mange spekulationer om vores næste træner i øjeblikket, men det er bare snak. Vi tager det helt roligt. Vi skal finde en passende træner for Bayern München. Han skal passe til vores trup og til vores klub.

- Processen handler udelukkende om at finde ham, der er den helt rigtige for klubben, siger Max Eberl på et pressemøde ifølge Reuters.

Sportsdirektøren var senest tilknyttet RB Leipzig, men blev fyret i efteråret, da han blev rygtet til Bayern München. Tidligere har han haft stor succes som sportsdirektør i Borussia Mönchengladbach.

Den store forskel på hans tidligere klubber og Bayern München er dog, at alle i tysk fodbold forventer, at Bayern vinder en eller flere titler hver sæson.

Klubben har for længe siden udspillet sin rolle i den tyske pokalturnering, i Bundesligaen er klubben otte point efter velspillende Leverkusen, og i Champions League tabte Bayern den første ottendedelsfinale 0-1 til Lazio.

Max Eberl ser dog stadig optimistisk på muligheden for, at Bayern tilføjer en titel til samlingen, inden sæsonen er ovre.

- Vi skal have det meste ud af sæsonen. Det er usædvanligt, at vi er i en jagtende rolle otte point efter førerholdet. Vi er også et skridt bagud i Champions League, men det er ikke umuligt at vende tingene rundt i nogle af turneringerne.

- Måske kan vi stadig vinde en titel. Det bliver svært, men jeg vil ikke afskrive sæsonen, for der er mange kampe tilbage at spille, siger Max Eberl.

Den 50-årige tysker er tidligere professionel fodboldspiller, og han fik sin uddannelse i netop Bayern München, men slog aldrig igennem på klubbens førstehold.

/ritzau/