Bayern München vandt den europæiske Super Cup med en 2-1-sejr over Sevilla efter forlænget spilletid.

Champions League-vinderen Bayern München kan nu også kalde sig vinder af Uefa Super Cup.

Torsdag vandt den sydtyske storklub duellen mod Europa League-vinderen Sevilla med 2-1 efter forlænget spilletid.

Indskiftede Javi Martínez blev matchvinder med et hovedstødsmål i det 104. minut.

I den ordinære tid var det ellers Sevilla, som tog føringen på et straffespark ved Lucas Ocampos i 13. minut, men Leon Goretzka udlignede senere i første halvleg efter et tungt Bayern-pres.

Opgøret i Budapest var en prøveklud for at få tilskuere tilbage på stadion i europæiske kampe, selv om Ungarn er et af de lande, der senest har været hårdt ramt af coronavirus og har indført indrejseforbud.

Cirka 30 procent af stadionkapaciteten - 20.000 billetter - var sat til salg, og langt de fleste tilgængelige pladser var besat.

De fremmødte tilskuere sørgede for en stemning, der var mange niveauer over de rammer, som fodboldkampe på tværs af Europa har været pakket ind i efter coronapausen.

Tilskuerne blev belønnet med at kunne se to angrebsivrige hold.

Sevilla kom bedst fra start, da David Alaba klodset begik straffespark, da han løb i ryggen på tilbagevendte Ivan Rakitic. Fra pletten sendte Lucas Ocampos bolden den ene vej og Manuel Neuer den anden.

Bayern var dog ovenpå i langt de fleste af spillets facetter, og helt fortjent kunne Leon Goretzka udligne efter 33 minutters spil efter godt forarbejde af Thomas Müller og Robert Lewandowski.

Fem minutter efter pausen troede Robert Lewandowski, at han havde bragt Bayern München i front, men målet blev efter lidt VAR-betænkningstid underkendt for offside.

12 minutter senere fik Bayern München så et nyt mål underkendt. Denne gang mente dommer Anthony Taylor, at Robert Lewandowski havde begået frispark inden en scoring. Kendelsen vakte undren og vrede i Bayern-lejren.

Tyskerne kæmpede hårdt for at afgøre kampen i ordinær spilletid, men til sidst kunne Sevilla være løbet med det hele.

I slutminutterne af den ordinære spilletid misbrugte Youssef En-Nesyri dog sin friløber, og kampen gik i forlænget spilletid.

Tempoet faldt en smule, efterhånden som holdene var tappet for energi. Derfor var det heller ikke ulogisk, at det var en indskifter, som skulle score.

At det lige blev 32-årige Javi Martínez var dog mere overraskende. Fem minutter efter at være kommet på banen satte han hovedet på en returbold, og med et kraftfuldt hovedstød fik han overlistet Yassine Bounou i Sevillas mål.

Det kan vise sig at være et fornemt punktum i Bayern for Javi Martínez, der efter otte år i klubben er meldt på vej mod et klubskifte.

/ritzau/