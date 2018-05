Bayern München-cheftræner Jupp Heynckes er skuffet, men afklaret efter afskeden med Champions League.

Madrid. Bayern Münchens 72-årige cheftræner, Jupp Heynckes, måtte vinke farvel til en lang karriere med optrædener i Europas stærkeste klubturnering, da hans hold tirsdag røg ud i semifinalen mod Real Madrid.

Men sådan burde det ikke have været, mener han.

- Hvis du ser på begge kampe, var vi det bedste hold. Jeg er meget skuffet.

- I kampen tirsdag spillede begge hold godt, og det var en smuk kamp med verdensklassefodbold. Jeg synes, at vi dominerede, og at de skal takke (målmand) Navas for hans spektakulære indsats særligt mod slutningen af kampen, siger Jupp Heynckes ifølge uefa.com.

Real Madrid-målmanden, Keylor Navas, blev noteret for otte redninger i kampen.

Efter denne sæson stopper Jupp Heynckes som cheftræner igen, og så går han endegyldigt på pension.

En af hans sidste store kampe vil blive husket for det drop, hans egen målmand lavede lige efter pausen. Og Bayerns forsøg på et stort comeback.

- Efter så flot en første halvleg er det hårdt at få et mål imod sig på så ømt et tidspunkt, men mit holds moral er høj, og det var den også helt til slut.

- Vi spillede godt og flydende. Madrid lavede ikke andet end at stå dybt på egen halvdel og spille på kontra, siger Jupp Heynckes.

Han nævner også de mange skader, som det tyske storhold kæmpede med.

- I det første semifinaleopgør måtte jeg tidligt udskifte Arjen Robben og Jérôme Boateng, og det gjorde tingene vanskelige for os.

- Vi havde fem normale startere siddende udenfor, og det påvirkede udfaldet, men alle vore spillere er gode nok til at løse opgaven, så det er ikke en undskyldning.

- Jeg har ikke set Bayern spille så godt i ganske lang tid, siger cheftræneren ifølge uefa.com.

/ritzau/