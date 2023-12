Bayern München har allerede inden onsdagens kamp mod FC København vundet Champions League-gruppen, og derfor er der meget mere på spil for det danske hold end den tyske storklub.

Det betyder også, at man kan forvente rotation i forhold til det mandskab, som Bayern München sender på banen mod Jacob Neestrups tropper, og træner Thomas Tuchel stiller dermed ikke i stærkeste opstilling.

Dog pointerer Bayern Münchens cheftræner, at mandskabet, der også har stærkere reserver end de fleste stamspillere på andre hold, skal besejre FC København.

»Ja, det (rotation, red.) er selvfølgelig muligt. Det er en Champions League-kamp, vi spiller godt i øjeblikket og har nogle gode resultater, og det vil vi ikke ødelægge. Så vi skal have fundet balancen,« siger Thomas Tuchel og fortsætter:

Thomas Tuchel planlægger rotation på Bayerns hold. Foto: Lukas Barth/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg forstår selvfølgelig dit spørgsmål, og vi diskuterer det også. Vi fører gruppen, og det vil ikke ændre sig, men det betyder ikke, at det ikke er vigtigt for os at vinde kampen i morgen. Hvis vi skifter, er det kun for vores egen skyld.«

»Så nogle af de spillere, som ikke har spillet så meget, de får måske chancen i morgen. Men jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvor mange nye spillere vi får på holdet,« lyder det fra Bayern Münchens træner.

Bayern München har vundet alle kampe i dette års Champions League.

I København lykkedes det først til sidst at score det afgørende mål i 2-1-sejren.

Nu venter returkampen i Tyskland.