Bayern München ligger efter nederlaget til Mönchengladbach nummer syv i Bundesligaen.

Bayern München har været altdominerende og vundet det tyske mesterskab de seneste syv sæsoner, men noget tyder på, at dominansen bliver brudt i denne sæson.

Lørdag tabte Bayern til førerholdet Borussia Mönchengladbach, der nu er syv point foran Bayern München.

Men Bayern er langtfra førerholdets nærmeste konkurrent. Efter at have tabt de seneste to kampe er Bayern dumpet helt ned på syvendepladsen.

- Situationen er ikke rar, det er klart. Vi er meget utilfredse med, hvad vi har fået ud af de to seneste kampe, siger Bayerns midlertidige cheftræner Hans-Dieter Flick.

Han tog over, efter at Niko Kovac blev fyret i begyndelsen af november, men det har altså ikke hjulpet Bayern i Bundesligaen.

Lørdag kom holdet ellers foran i begyndelsen af anden halvleg, men Mönchengladbach slog tilbage og scorede sejrsmålet på straffespark i 90. minut.

- Vi dominerede første halvleg helt klart og missede en masse målchancer, men efter at vi kom foran, glemte vi at spille, mener Flick.

Nu kræver han sejre i de tre sidste kampe før vinterpausen mod Werder Bremen, Freiburg og Wolfsburg.

- Nu er vi nødt til at vinde de sidste tre kampe før pausen, så vi kan komme op i tabellen, siger Flick.

/ritzau/AFP