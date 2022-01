Humøret er højst sandsynligt ikke højt hos fodboldspilleren Alphonso Davies i øjeblikket.

Den 21-årige Bayern München-stjerne er nemlig tvunget til at blive væk fra træningsbanen, fordi han kæmper med helbredsmæssige problemer.

Canadieren er helt præcist ramt af betændelse i og omkring hjertet. Det skriver det britiske medie The Sun.

Den kedelige nyhed modtog Alphonso Davies, da han vendte tilbage til Bayern München efter nogle uger på sidelinjen grundet en positiv covid-19-test.

Heldigvis er der tale om en mild betændelse, og han vil derfor ikke være ukampdygtig alt for længe. Det bekræfter Julian Nagelsmann, som er cheftræner i den tyske storklub.

»Lige nu er han stoppet med at træne. Det betyder, at han ikke vil være til rådighed for os i de kommende uger.«

Fodboldtræneren understreger dog, at der intet dramatisk er over sygdommen på nuværende tidspunkt, men han påpeger samtidig, at det vil tage tid, før stjernen er ovenpå igen.

Betændelsen omkring hjertet blev opdaget, da Alphonso Davies blev tjekket op af Bayern Münchens medicinske stab, efter han havde været smittet med den frygtede virus.

The Sun skriver afsluttende, at Alphonso Davies ikke kommer i aktion for Canada, der står over for tre vigtige VM-kvalifikationskampe inden længe. Han har ikke spillet en fodboldkamp siden den 17. december sidste år.