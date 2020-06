Det trak overskrifter i Tyskland, da Thomas Müller pludselig kritiserede sin egen ledelse over for journalisterne efter pokalsejren over Frankfurt onsdag.

Men det gjorde han slet ikke, siger Thomas Müller selv.

»Den holdning, jeg angiveligt udtrykte efter kampen onsdag, er ikke blevet fortolket korrekt. Som sædvanlig blev det fortolket af medierne på en provokerende måde. Mit statement gik på, at det irriterede mig at blive spurgt om det lige efter en semifinale,« siger Thomas Müller i en video på sin Twitter-profil.

Hvad er det så, der har bragt sindet i kog hos den 30-årige Bayern München-stjerne?

Efter kampen bliver Thomas Müller spurgt ind til den angivelige interesse, Bayern München har i at hente stortalentet Kai Havertz i Bayer Leverkusen.

Her svarede Thomas Müller følgende ifølge Bild.

»Desværre har jeg ingen indsigt i hr. Dreesens (finansansvarlig i Bayern München, red.) finansområde eller sportsdirektørens (Hasan Salihamidzic, red.) område. Jeg ved ikke, hvad planen er, hvilke budgetter der kan rykkes rundt i disse tider.«

»Det er også lidt et paradoks, at du taler om nytilføjelser og lønbesparelser på samme tid.«

Mein Wort zum Sonntag #AllesIstGut #esmuellert pic.twitter.com/1SwdXWe0eK — Thomas Müller (@esmuellert_) June 14, 2020

Her har vi så problematikken. Thomas Müller forklarer i videoen søndag, som du kan se ovenover, at han var irriteret over spørgsmålets timing, selv om det kunne lyde som irritation over, at Bayern-spillerne er gået ned i løn, mens ledelsen samtidig kigger på nye spillere.

»Hos FC Bayern er der ingen 'interne stridigheder' omkring lønnedgang og deraf mulige transfers til sommer. Vi er gået ned i løn af andre årsager, nemlig vores medarbejdere,« siger han og fortsætter.

»Det, der irriterer mig mest, er, at medierne omtaler det, som om vi med et fingerknips kan lave de transfers, vi ønsker, som om 100 millioner euro eller 50 millioner euro ikke betyder noget. Personligt ønsker jeg det bedst mulige hold til næste sæson. Jeg har store mål, vil vinde Champions League, angribe godt og fortsætte den stime, vi har gang i.«

Hasan Salihamidzic, der har afsløret, at Bayern ønsker at handle, sagde lørdag til Sky ifølge Bild, at han havde haft en kammeratlig samtale med Thomas Müller.

»Efter kampen skøjtede han lidt rundt i sine udtalelser, måske fordi præstationen ikke var så god. Jeg spurgte ham efterfølgende om det og fortalte ham, at det nok ikke var det rigtige at sige,« sagde Hasan Salihamidzic.