Et enkelt glas champagne er det eneste, som Bayern Münchens spillere må fejre mesterskabet med, siger træner.

Augsburg. Lørdag kort før klokken 17:30 har Bayern München sandsynligvis vundet det tyske mesterskab for sjette sæson i træk.

Men spillerne i den tyske storklub får ikke lov til at holde en stor fest, hvis det som forventet lykkes dem at hente guldet ved at slå midterholdet Augsburg på udebane lørdag eftermiddag.

Spillerne står nemlig over for vigtige opgaver i både pokalturneringen og Champions League i den kommende periode, påpeger Bayern Münchens cheftræner, Jupp Heynckes.

- Jeg vil tage alle spillere med i bussen, for vi kan vinde mesterskabet. Men der bliver ikke en stor fest. Vores arbejde er ikke udført, hvis vi vinder, for vi har mange store udfordringer foran os.

- Vi må vente med at male byen rød. Et enkelt glas champagne i omklædningsrummet er dog tilladt, siger Jupp Heynckes ifølge klubbens hjemmeside.

I Champions League vandt Bayern München den første kvartfinale mod Sevilla med 2-1 på udebane.

I pokalturneringen er klubben nået frem til semifinalen, hvor Bayer Leverkusen er modstanderen 17. april.

I Bundesligaen har Heynckes spillere været suveræne. Inden de sidste seks spillerunder har holdet 17 point ned til Schalke 04 på andenpladsen.

Skulle Bayern München ende med at tabe eller spille uafgjort i Augsburg, kan mesterskabet alligevel komme i hus senere lørdag, hvis nedrykningstruede Hamburger SV tager point fra Schalke. Den kamp begynder 18.30.

/ritzau/