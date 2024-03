Bayern München måtte nøjes med 2-2 ude mod Freiburg. Leverkusen kan komme ti point foran på søndag.

Efter 11 mesterskaber i træk ser Bayern Münchens stime ud til at få en ende.

Fredag aften tabte storklubben endnu et skridt til Bayer Leverkusen i topstriden, da udekampen mod Freiburg endte med 2-2, efter at Freiburg fortjent udlignede i slutfasen.

Godt nok mindskes afstanden op til Bayer Leverkusen med et enkelt point, men på søndag kan Leverkusen øge afstanden til ti point med ti runder tilbage, hvis Leverkusen vinder ude over FC Köln.

I begyndelsen af fredagens kamp var det stjernespækkede Bayern-hold overmatchet af Freiburg fra midten af Bundesligaen.

Efter 11 minutters spil kom Bayern bagud efter en intens sekvens med tre kvalificerede afslutninger på 15 sekunder. Først måtte Manuel Neuer diske op med en parade i verdensklasse, dernæst ramte Freiburg overliggeren på et saksespark, før Christian Günter til sidst bankede hjemmeholdet i front.

Freiburg kunne sagtens have udbygget føringen mod en til tider uinspireret modstander, men to unge spillere vendte kampen til storklubbens fordel.

Der skulle et drømmemål til at bringe balance på måltavlen. Den franske teenager Mathys Tel hamrede bolden op i målhjørnet fra kanten af feltet i det 35. minut.

Frem mod pausen havde Bayern München flere nærgående forsøg, og i løbet af anden halvleg kunne begge hold have scoret, før det lykkedes Bayern at tage føringen i det 75. minut.

Her viste det tyske stjerneskud Jamal Musiala klassen, da han driblede forbi tre spillere i feltet og klaskede bolden i det lange hjørne.

Dermed så storklubben ud til at have afværget endnu et pointtab, men med fire minutter tilbage af den ordinære spilletid udlignede Lucas Höler for Freiburg.

/ritzau/