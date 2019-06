James Rodríguez har bedt Bayern München se bort fra en købsoption, og derfor forlader han klubben.

Colombianske James Rodríguez er fortid i Bayern München.

Det slog Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge fast tirsdag og forklarede, at årsagen er, at James Rodríguez ikke ønskede at blive i den tyske storklub.

- Beslutningen blev truffet, da han kom til mig før afslutningen af sæsonen og bad mig om ikke at udnytte købsoptionen, siger Rummenigge ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 27-årige midtbanespiller kom til Bayern München på en lejeaftale i 2017 fra Real Madrid, som ejer ham. Bayern sikrede sig dengang en købsaftale to år senere, hvor prisen på James Rodríguez ville være på 42 millioner euro (cirka 313 millioner kroner).

- Det ville ikke give nogen mening at udnytte købsoptionen. Man køber ikke en spiller, der også skal have løn, for 42 millioner euro, hvis man ikke er sikker på, at man kan tilbyde ham en stamplads.

- Det havde han ingen garanti for. Personligt er jeg ked af det, siger Bayern-direktøren.

Han understreger, at det ikke har været inde i overvejelserne at udnytte optionen og så sælge spilleren videre og tjene hurtige penge.

- Det ville ikke være fair over for Real Madrid, og Bayern gør ikke tingene på den måde. Vi bedriver ikke menneskehandel, siger Karl-Heinz Rummenigge.

James Rodríguez opnåede 67 kampe for Bayern og scorede 15 mål.

Rygterne i Spanien går på, at colombianeren ikke indgår i planerne i Real Madrid, og på rygtebørsen har italienske Napoli været meldt interesseret i ham.

Napoli trænes af Carlo Ancelotti, som var træner i Bayern, da James Rodríguez ankom i juli i 2017.

