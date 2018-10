Bayern München vandt for anden kamp i træk, og tyskerne lægger sig i spidsen for gruppe E i Champions League.

Athen. Bayern München har været igennem en lille krise i den seneste tid med fire kampe i træk uden sejr. Men måske er de tyske fodboldmestre på vej ud af krisen igen.

Efter lørdagens 3-1-sejr ude over Wolfsburg i Bundesligaen fik Bayern tirsdag aften hentet endnu en sejr, denne gang i Champions Leagues gruppe E.

Det gik ud over gruppens bundprop, AEK Athen, der på eget græs måtte indkassere et nederlag på 0-2.

Bayern topper gruppen med syv point for tre kampe, mens AEK Athen er sidst uden point.

Det hører med til historien, at Bayern München ikke var voldsomt imponerende spillemæssigt. Men lige nu er sejre formentlig også vigtigere end godt spil for klubbens cheftræner, Niko Kovac, der tiltrådte før denne sæson.

Første halvleg blev en ikke synderligt sindsoprivende oplevelse.

Ret tidligt fik Bayern München kontrol med kampen, uden at det udmøntede sig i de helt store muligheder.

Efter cirka 25 minutter var det dog tæt på, da Thiago Alcântara trak sig fri i straffesparksfeltet og forsøgte at finde en fri Robert Lewandowski.

Afleveringen blev dog ikke præcis nok, og chancen løb ud i ingenting.

Fra begyndelsen af anden halvleg var kampen igen lige, primært fordi Bayern München havde problemer med at få presset modstanderne godt nok.

Og så lukkede tyskerne alligevel kampen med to mål inden for to minutter, da der var spillet lidt over en time.

Først sendte forsvareren Mats Hummels bolden skråt bagud til Arjen Robben, hvis afslutning blev blokeret.

Bolden røg ud til Javi Martínez, der fik sendt den i mål til 1-0.

AEK Athen-spillerne havde knapt haft tid til at sunde sig, inden de kom bagud 0-2.

Serge Gnabry spillede smart Rafinha fri i løb mod baglinjen, og han fandt Robert Lewandowski, der helt fri sendte bolden i mål.

Kort efter var den polske angriber tæt på at liste bolden ind i målet igen, men AEK Athens målmand, Vassilis Barkas, fik kastet sig ned, så han fik fat i bolden på selve målstregen.

Der blev ikke scoret yderligere i kampen.

Senere tirsdag aften tager hollandske Ajax mod Benfica fra Portugal i den anden kamp i gruppen.

Ajax har danskerne Lasse Schöne og Kasper Dolberg med i startopstillingen, mens Rasmus Nissen Kristensen sidder på bænken.

Ajax har fire point efter de første to kampe og ligger foreløbig godt til i forhold til at snuppe en af de to øverste pladser, der giver adgang til ottendedelsfinalerne.

Benfica har tre point før kampen i Johan Cruyff Arena i Amsterdam.

/ritzau/