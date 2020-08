Hansi Flick vil ikke ændre på Bayern Münchens høje forsvar, blot fordi modstanderne hedder Neymar og Mbappe.

Bayern München vil holde fast i en høj forsvarslinje i søndagens finale i Champions League mod Paris Saint-Germain, der råder over Neymar og Kylian Mbappe oppe foran.

Det fastslår Bayern-træner Hansi Flick på et pressemøde dagen før det store brag i Lissabon.

- Vi har altid spillet med en høj linje, og det har i sidste ende givet os resultater, så vi vil ikke ændre så meget.

- Men det er klart, at vi vil ikke give for meget plads til modstanderen, siger Hansi Flick.

Bayern har forud for mødet med PSG vundet 20 kampe i træk. Det seneste nederlag i en betydende kamp faldt i december 2019, så det sydtyske hold er inde i en næsten uhørt stærk periode.

På vej mod søndagens finale har holdet tilmed scoret 42 mål i ti kampe i Champions League.

Flick ser derfor ingen grund til at begynde at ændre holdets måde at stille forsvaret op på.

- I de seneste ti måneder har vi forsøgt at udsætte vores modstandere for vores spillestil, siger han.

Forsvarsspilleren Jérôme Boateng er en af fire gengangere fra det Bayern-hold, der i 2013 vandt Europas største klubturnering med en finalesejr over Borussia Dortmund.

Boateng er dog tvivlsom til mødet med PSG, efter at han pådrog sig en mindre skade i semifinalen, hvor Lyon blev slået med 3-0. Midterforsvareren skal testes på kampdagen.

- Jeg håber, at Jérôme bliver klar, siger Hansi Flick.

Bayern-træneren overvejer dog at ændre i startopstillingen. Han fremhæver indskifterne Philippe Coutinho og Kingsley Comans præstationer i semifinalesejren over Lyon.

- Da de kom ind fra bænken, viste Kingsley og Philippe, at de kan styrke vores hold.

- Finalen bliver vores tredje kamp inden for kort tid, så vi er nødt til at se på spillernes fysiske niveau, siger han.

Hansi Flick føler sig sikker på, at Bayern har redskaberne til at slå PSG.

- Hvis vi kan levere vores bedste præstation, og hvis vi alle er på 100 procent, så kan vi vinde, siger han.

Søndagens finale spilles klokken 21.

/ritzau/