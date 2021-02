Der render et supertalent rundt på FCK's U19-hold – og han kan allerede til sommer blive solgt for et kæmpe beløb.

FC København skyndte sig at smække en lang kontrakt på bordet, så snart det svenske stortalent Roony Bardghji vågnede på sin 15 års fødselsdag i november.

Og det er der en særdeles god grund til. For Roony Bardghji er et af Europas allerstørste fodboldtalenter. Det har han bevist flere gange, siden han i sommer skiftede fra Malmö FF til FCK.

Som 14-årig blev svenskeren topscorer i den danske U17-liga med 15 mål i 10 kampe – og han er netop blevet rykket op i U19-truppen.

Foto: fck.dk Vis mere Foto: fck.dk

Det har medført en massiv interesse fra Europas største klubber. Ifølge B.T. kilder ligger blandt andet Bayern München og FC Barcelona på lur.

Sidstnævnte inviterede for et år siden Roony Bardghji på et ugelangt prøvebesøg i den catalanske storklub, men det nåede coronapandemien at sætte en stopper for.

Ajax Amsterdam skulle også være særdeles interesserede i den teknisk begavede kantspiller - og hollænderne har også sendt en besøgsinvitation til Bardghji.

Roonys åbenlyse talent og det faktum, at han er under 18 år og dermed kan tælle som en hjemmedyrket spiller i 'homegrown'-reglerne, gør ham til en særdeles eftertragtet vare på markedet.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Ingen bud er endnu kommet på bordet, men det skyldes ifølge B.T.s oplysninger primært, at coronaen har gjort det umuligt for udenlandske storklubber at have repræsentanter til stede ved danske ungdomskampe.

Men det ligger i kortene, at der kan opstå en budkrig på svenskeren til sommer. Og det kan ende med at blive en særdeles indbringende affære for københavnerne, der ikke slipper guldfuglen for småpenge.

Som B.T. hører det, er det 'ikke overraskende', hvis prisen ender i nærheden af 10 millioner euro. – godt 75 millioner danske kroner.

FC København vil dog gøre sit for at holde på Roony Bardghji, der allerede har smagt på seniorfodbold i 2021's første reserveholdskampe.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Han må tidligst spille Superligafodbold, når han er 16 år – og københavnerne ved, at prisen kun stiger, hvis der også kommer Superligakampe på cv'et.

FC København har netop også skrevet kontrakt med Roony Bardghjis lillebror, og begge drenge kan blive boende hos forældrene hjemme i Malmø, og det taler bestemt til FCK's fordel.

Københavnernes sportslige leder, William Kvist, fortæller, at der er lagt en langsigtet plan med stortalentet i FCK – og han ønsker derfor ikke at kommentere på B.T.s oplysninger.

»Vi har en god fælles plan med ham og hans bagland om, at han skal udvikle sig hos os, lige nu på U19-holdet, hvor han er i rigtigt gode hænder i vores talentafdeling med dygtige trænere og andre meget talentfulde spillere.«



»Vi har en klar plan om, at vi vil have flere spillere gennem talentafdelingen til førsteholdstruppen og Roony har helt sikkert potentialet til at tage det skridt, og det er vores fælles mål, men både han og vi tager det et skridt ad gangen og holder fokus på hans udvikling, som han skal have ro til.«

»Derfor bruger vi heller ikke tid på rygter og den slags,« siger William Kvist til B.T.

Roony Bardghjis forældre stammer fra Syrien. Han er født i Kuwait – men har svensk statsborgerskab.