Bayern Münchens sportsdirektør, Hasan Salihamidzic, fortæller, at klubben henter Leipzigs Dayot Upamecano.

RB Leipzigs franske stopper, Dayot Upamecano, har længe været en ombejlet spiller, og nu tyder alt på, at han fra næste sæson tørner ud for Bayern München.

Over for den tyske avis Bild bekræfter Bayern Münchens sportsdirektør, Hasan Salihamidzic, at den 22-årige Dayot Upamecano er klar for klubben, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Vi har haft gode, intensive og professionelle snakke med Dayot og hans agent, Volker Struth, i mange måneder. Vi vidste, at vi var i hård konkurrence. Upamecano er en ung spiller, hvis kvaliteter allerede er ekstraordinært udviklede, siger Hasan Salihamidzic.

Han fortæller, at aftalen er faldet på plads i den seneste uge, hvor Bayern har været i Doha for at spille VM for klubhold.

- I løbet af den seneste uge i Doha talte jeg med alle involverede parter igen. I slutningen af en lang proces var spilleren, familien og ledelsen overbevist om, at FC Bayern er det rette match, siger Salihamidzic.

Dpa skriver, at Upamecano, der har kontrakt med Leipzig indtil 2023, kan købes fri for et beløb svarende til 315 millioner kroner.

Dayot Upamecano kom til RB Leipzig i 2017 fra Red Bull Salzburg i Østrig.

Sidste år fik han debut på Frankrigs A-landshold.

/ritzau/