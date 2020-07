Bayern München satte tidligt tingene på plads mod Leverkusen og er for 20. gang tysk pokalvinder.

Bayern München er fuldstændig urørlig i toppen af tysk fodbold i disse år.

Kæmpeklubben ragede lørdag aften endnu et trofæ til sig ved at vinde den tyske pokalfinale over Bayer Leverkusen med 4-2.

Dermed kan træner Hansi Flick se tilbage på et næsten fejlfrit 2020, der har indbragt et tysk mesterskab, en pokaltitel og 21 sejre i 22 kampe.

Spændende blev pokalfinalen aldrig for alvor, og forestillingen var reelt afgjort allerede efter 25 minutter.

Da havde David Alaba og Serge Gnabry med hver sin scoring bragt favoritterne foran med 2-0, og det lignede en umulig opgave for Leverkusen.

Alaba satte festen i gang med et mål direkte på frispark, hvor han med blot to skridts tilløb drejede bolden over muren og ind bag Leverkusen-keeper Lukas Hradecky.

Kort efter sendte Joshua Kimmich hurtige Serge Gnabry afsted med en præcis pasning, og Gnabry udplacerede chanceløse Hradecky med et fladt skud.

Fra det øjeblik lignede det en kamp, som Bayern-spillerne kunne spadsere hjem, som var det en træningsøvelse.

Den følelse blev forstærket af den trøstesløse kulisse på et næsten mennesketomt olympisk stadion i Berlin, der naturligt nok var blottet for pokalatmosfære.

Det fik dog ikke Bayern-spillerne til at slække på koncentrationen. Til gengæld så Hradecky noget søvnig ud, da Robert Lewandowski øgede til 3-0 efter en times spil.

Polakkens langskud burde have været en rutineopgave, men den tidligere Esbjerg- og Brøndby-målmand tabte bolden ind over stregen.

Sven Bender reducerede kort efter til 1-3 på hovedstød efter hjørnespark, men Lewandowski bragte mod slutningen af kampen Bayern på 4-1.

I overtiden fik Kai Havertz lov at pynte på cifrene på et straffespark, men spillet var ude, og Leverkusen måtte igen nøjes med at være tæt på.

Siden klubben vandt pokalturneringen i 1993, har Leverkusen tabt tre pokalfinaler og er fem gange blevet nummer to i Bundesligaen.

Den slags problemer kæmper de ikke med i München. Bayern har nu vundet 20 pokalfinaler foruden 30 tyske mesterskaber.

/ritzau/