Bayern er Bayern, siger man.

Og det gør man i fodboldtermer, fordi onsdagens Champions League-modstander for FC København er uhyggeligt stærke og år efter år regnes for en af de absolutte favoritter til at vinde den mest prestigefulde europæiske turnering af dem alle.

Det tyske mesterskab er efterhånden bare en formssag for klubben, der har vundet det 10 år i træk.

På tirsdagens pressemøde for FC København blev cheftræner Jacob Neestrup forholdt tallene, at de tyske giganter i det seneste årti også har vundet 85 ud af 87 mulige point i gruppespillet i Champions League, og hvordan de danske mestre skulle kunne gøre, som kun Ajax har gjort – at tage point på Allianz Arena.

Jacob Neestrups mandskab skal møde et skræmmende hjemmebanehold. Foto: Lukas Barth/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jacob Neestrups mandskab skal møde et skræmmende hjemmebanehold. Foto: Lukas Barth/AFP/Ritzau Scanpix

»Det handler for mig om at gøre alt, hvad vi kan for at levere en præstation, hvor vi lever op til vores eget potentiale og kvalitet. Det skal hakkes af først. Og hvis kan få gjort det, så er det der, at muligheden kan eller skal ligge,« siger Jacob Neestrup, inden han med næste vejrtrækning får sat ord på Bayern Münchens skræmmende statistik:

»Jeg havde ikke lige de tal, som du nævnte, i hovedet, det lyder jo voldsomt for at sige det mildt. Men jeg vil sige det sådan, at vi er et sted nu, hvor det er et sultent FC København-hold, der går på banen i Champions League. Altså, vi ved godt, hvad vi vil spille for.«

»Vi slog Manchester United, hvor vi i den grad havde kniven for struben. Der havde vi rimeligt iskoldt meldt ud inden, at vi SKULLE – ikke måske – men SKAL spille status quo med Manchester United. Det formåede vi at gøre for at bringe os i denne situation, så alle de point, vi kan skrabe sammen før Galatasaray-kampen (sidste kamp i gruppen, red.), det er bonus. Og nu er vi her,« lyder det fra Neestrup, som har en klar holdning til udfaldene af onsdagens kamp.

»Det perfekte resultat er tre point, et godt resultat er et point, og for at kunne få et af de to skal præstationen være i orden. Og så er der den mulighed i morgen, at du kan levere en tæt på perfekt præstation og alligevel tabe, så må vi tage det med. Men vi er her for at få point – uanset de der tal, du lige nævnte her,« siger Jacob Neestrup med overbevisning i stemmen.

Også selv om Bayern er Bayern.