David Alaba er transferfri efter denne sæson og udnytter situationen til at forlade Bayern München.

Forsvarsspilleren David Alaba er fortid i Bayern München, når denne sæson er færdigspillet.

Rygterne har længe svirret omkring østrigeren, der har kontraktudløb til sommer. Og nu bekræfter han selv, at fremtiden ligger i en anden klub.

- Jeg er besluttet at lave noget andet efter denne sæson og forlade klubben. Det har ikke været en let beslutning. Jeg har været her i 13 år, og klubben er meget tæt på mit hjerte, siger Alaba ifølge flere medier.

Den alsidige forsvarer var blot 16 år, da han blev indlemmet i Bayerns talentakademi.

To år senere fik han debut på førsteholdet og har siden spillet 415 kampe og vundet 26 trofæer med den traditionsrige klub.

Efter hans kontraktudløb vil en ny klub kunne hente ham uden at skulle betale Bayern en overgangssum. Hvor fremtiden ligger, vil han dog endnu ikke ud med.

- Det er ingen hemmelighed, at min agent har været i kontakt med nogle klubber. Resten bliver afgjort på et senere tidspunkt, siger han.

Alabas afsked kommer ikke som en overraskelse for Bayern Münchens ledelse, der i december meddelte, at man reelt havde opgivet at holde på den eftertragtede venstrebensspiller.

For få dage siden sikrede klubben sig en afløser i skikkelse af Dayot Upamecano fra RB Leipzig.

