Vincent Kompany er tæt på et skifte til Bayern München, bekræfter Karl-Heinz Rummenigge.

Bayern München er tæt på at kunne præsentere belgiske Vincent Kompany som ny cheftræner.

Det bekræfter klubbens mangeårige formand Karl-Heinz Rummenigge, der stadig er tilknyttet klubben.

- Vores bestyrelse har bestemt sig for at ansætte Vincent Kompany som ny cheftræner. Vi er i gang med at afklare de sidste detaljer, og så bliver det officielt, siger Rummenigge til tyske Sky.

Klublegenden afslører også, at Bayern har fået varme anbefalinger på Kompany fra klubbens tidligere cheftræner Pep Guardiola, som har haft belgieren som anfører i Manchester City.

- Pep kender Vincent rigtig godt, og hans mening er værdsat.

Kompany kan blive præsenteret allerede onsdag, skriver nyhedsbureauet dpa. Dermed slutter en lang trænerjagt.

Thomas Tuchel og Bayern annoncerede i februar, at man ville gå hver til sit efter sæsonen.

Siden har Leverkusens succestræner Xabi Alonso, Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann og Roger Schmidt været bragt i spil som afløsere, ligesom Tuchel og Bayern talte om at fortsætte alligevel.

Men nu ender det altså tilsyneladende med 38-årige Kompany, som siden 2022 har stået i spidsen for engelske Burnley. Her er det blevet til både en op- og en nedrykning fra Premier League.

Forinden stod han spidsen for Anderlecht uden den store succes, efter at han havde spillet 11 år for Manchester City.

