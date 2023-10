Otte mål på 36 minutter.

Allianz Arena i München agerede kulisse til et helt surrealistisk opgør, hvor Bayern München atomiserede Darmstadt i Bundesligaen.

I pausen havde gæsterne fået udvist to spillere, Bayern én - og der viste måltavlen faktisk fortsat 0-0.

Men derfra tog det fart.

Bayern-spillerne jubler over en af de mange scoringer. Foto: Angelika Warmuth/Reuters/Ritzau Scanpix

Bayern München stak af som en Porsche på den tyske autobahn og scorede syv mål mellem 52. og 76. minut, inden Harry Kane lukkede og slukkede med mål nummer 8 efter 88 minutter.

Den engelske stjerneangriber scorede endda et lob fra midten af banen, som det ene af sine tre mål.

Alles øjne var fra start rettet mod Bayern-målmand Manuel Neuer, der gjorde comeback efter ti måneders skadespause, og den rutinerede keeper bragte sig hurtigt i fokus.

Efter tre minutter sendte Neuer bolden op gennem midten af banen til holdkammeraten Joshua Kimmich, der blev presset hårdt bagfra af Darmstadts Marvin Mehlem.

Kimmich mistede bolden, og Mehlem styrede mod mål, men blev revet i trøjen, inden Darmstadt-spilleren til sidst røg i græsset.

Joshua Kimmich blev udvist for forseelsen, mens en flov Manuel Neuer stod med et undskyldende ansigtsudtryk.

Darmstadt dominerede herefter det meste af første halvleg mod et rådvildt hjemmehold, hvilket var lidt overraskende, da gæsterne før pausen blev ramt af to udvisninger.

Efter 20 minutter blev Klaus Gjasula udvist for en nødbremse på kanten af eget straffesparksfelt, og fem minutter før pausen var det Matej Maglicas tur til at blive sendt tidligt i bad.

Manuel Neuer fik før pausen vist sine kvaliteter med et par gode redninger, hvor Darmstadt kunne have taget føringen.

Efter en pausesnak satte Bayern sig totalt på kampen i anden halvleg, hvor Harry Kane efter fem minutter sled sig fri og med panden gjorde det til 1-0 for hjemmeholdet.

Leroy Sane øgede kort efter til 2-0, og så var spændingen stort set forduftet.

Scoringerne til 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0 og 8-0 væltede nu ind med korte mellemrum.

De regerende tyske mestre er ubesejret efter ni spillerunder. Det er blevet til syv sejre og to uafgjorte.

Sejren over Darmstadt bringer Bayern München op på førstepladsen, inden Bayer Leverkusen søndag er i aktion mod Freiburg.

I Augsburg fortsatte opturen for cheftræner Jess Thorup mod Wolfsburg ovenpå sidste uges debutsejr. Thorups Augsburg-hold vandt 3-2 efter et sent comeback. Jonas Wind scorede til 1-1 for Wolfsburg, og danskeren er nu oppe på otte sæsonmål i Bundesligaen.

Robert Skov nettede for Hoffenheim, der på udebane slog Stuttgart med 3-2. Den danske kantspiller gjorde det midtvejs i anden halvleg til 3-1 for gæsterne, der nærmer sig toppen.

Werder Bremen med Jens Stage på midtbanen slog på eget græs Union Berlin med 2-0. Frederik Rønnow passede målet for gæsterne, hvor Mikkel Kaufmann fik det sidste kvarter.

