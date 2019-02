Dietmar Hamann og Hasan Salihamidzic er ikke på julekort længere.

De to tidligere Bayern München-spillere er kommet i en solid ordkrig gennem de sidste dage med Hamann på den ene side som ekspert for tyske Sky, og Salihamidzic på den anden som sportsdirektør i Bayern.

Omdrejningspunktet for diskussionen er stjerneangriberen Robert Lewandowski. 'Didi' Hamann mener ikke, at den polske nummer ni er specielt god for Bayern længere. Seneste efter kampen mod Schalke, hvor Lewandowski scorede og Bayern vandt 3-1.

»Jeg holder fast i, at han gennem de sidste 12-18 måneder ikke har været den samme spiller, som han var engang,« er han citeret for af tyske Bild.

Hasan Salihamidzic. Foto: LEON KUEGELER

Hamann har også tidligere sagt, at Lewandowski er et decideret problem for Bayern, da hans attitude er 'teatralsk og opgivende'.

Hasan Salihamidzic er blevet forholdt disse holdninger fra Hamann, og han skød med skarpt tilbage mod Hamann efter Schalke-kampen.

»Jeg må rose vores hold og især Lewandowski i dag, fordi han spiller som en leder. Jeg mener, han har gang i sin mest komplette sæson for holdet. Derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor Didi Hamann kritiserer ham så meget. Jeg mener, at fører en smædekampagne mod Lewandowski, fordi han ikke ser vores kampe ordentligt.«

»Jeg mener ikke, Robert Lewandowski er et problem for Bayern, men at Didi Hamann er et problem for Sky, så jeg tror, I skal tale med Sky om ham,« siger Salihamidzic i et interview med Sky.