Tre timer, 13 minutter og 40 sekunder.

Så hurtigt løb den hollandske Bayern-legende Arjen Robben sit første maraton.

I juli stoppede han definitivt karrieren, men siden har han holdt sig i god form, hvilket altså kom til udtryk i weekendens Rotterdam Marathon.

Den 38-årige pensionerede fodboldspiller løb sammen med den tidligere speedskater Erben Wennemars, der i løbet af sin karriere satte tre verdensrekorder.

Arjen Robben (th.) og Erben Wennemars til Rotterdam Marathon. Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Arjen Robben (th.) og Erben Wennemars til Rotterdam Marathon. Foto: KOEN VAN WEEL

Trods den gode form var det ikke en ovenud lykkelig Robben, der løb over målstregen efter 42 kilometer.

»Det var virkelig ikke sjovt. Jeg gjorde det, men det var også det. Jeg måtte kæmpe en del, og det var en kamp,« sagde Robben efter løbet til Goal og fortsatte:

»Publikum hjalp så meget. Tak til alle, der fik mig igennem. I starten var jeg lidt bekymret, men på et tidspunkt kom jeg over det. Så handlede det om at overleve og klare mit første maraton.«

Den hollandske hurtigløber startede sin lange karriere hjemme i Groningen.

Well of course Arjen Robben just went on to finish the Rotterdam Marathon with a rather decent time of 3:13:57.



That's 42 kilometers.



Legend



Via @runnersworldnl pic.twitter.com/hZJ1SVH8nD — DW Sports (@dw_sports) April 11, 2022

Siden skiftede han til PSV, Chelsea og Real Madrid, indtil han i 2009 skiftede til Bayern München, hvor han spillede ti år og vandt Champions League og otte mesterskaber.

I 2020 skiftede han tilbage til Groningen, men efter kun syv optrædener besluttede han at stoppe sin karriere i sommeren 2021.