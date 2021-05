Efter at have sikret mesterskabet tidligere lørdag startede Bayern München guldfesten med at banke Gladbach.

Bayern München-spillerne fik lørdag aften sat mesterskabsfesten i gang med et brag.

Her var Borussia Mönchengladbach på besøg hos de nyslåede tyske mestre, der tidligere på dagen sikrede guldmedaljerne, da de nærmeste konkurrenter fra RB Leipzig tabte til Dortmund.

Hansi Flicks tropper viste trods visheden om guldet ikke tegn på metaltræthed. Gladbach blev kørt over med 6-0.

Den polske målkonge Robert Lewandowski lavede tre af Bayerns mål og er dermed blot en enkelt scoring fra at tangere Gerd Müllers målrekord i Bundesligaen.

"Der Bomber" lavede i 1971/72-sæsonen 40 mål, hvilket er sæsonrekord i den bedste tyske række. Lewandowski, som altså har scoret 39 mål, har nu to kampe til at matche Müllers målhøst og eventuelt overgå den.

Det er oplagt at tro, at Lewandowski kan gøre det. Polakken har scoret minimum ét mål i de seneste otte ligakampe, han har spillet. Det er blevet til 15 ligascoringer i alt i samme periode.

Thomas Müller, Kingsley Coman og Leroy Sané lavede Bayerns øvrige mål til henholdsvis 2-0, 4-0 og 6-0.

/ritzau/