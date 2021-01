Bayern München var tæt på at smide sejren på gulvet, da de forsvarende mestre slog Freiburg 2-1.

Det var lige ved at gå galt for Bayern München, da holdet søndag tog imod formstærke Freiburg i Bundesligaen.

De forsvarende tyske mestre vandt 2-1, men var på hælene i slutfasen og fik kun lige kørt sejren i hus.

Med de tre point er Bayern Münchens forspring i toppen af tabellen nu på fire point ned til RB Leipzig og Yussuf Poulsen på andenpladsen.

Sejren satte samtidig en stopper for en imponerende stime af kampe hos Freiburg, som inden søndagens opgør havde vundet fem ligakampe i træk. Holdet ligger på ottendepladsen - 13 point efter Bayern.

Kampen var kun seks minutter gammel, da Robert Lewandowski sparkede Bayern i front. Et veludført angreb endte med, at Thomas Müller spillede den polske målkonge fri i feltet, og Lewandowski kvitterede ved stensikkert at banke bolden i kassen.

Målet var polakkens 21. af slagsen i Bundesligaen i denne sæson, og det giver Lewandowski rekorden for flest mål efter 16 kamprunder i den tyske liga. Inden da delte han den med legendariske Gerd Müller, som scorede 20 mål i de første 16 kampe i 1968/69-sæsonen.

Resten af første halvleg bød på fortsat Bayern-dominans, men flere mål blev det ikke til for hjemmeholdet.

Anden halvleg startede, som første sluttede, med tungt pres fra Bayern mod Freiburg-målet.

Men ind kom bolden altså ikke, og så slog gæsterne i stedet til i den anden ende. Netop indskiftede Nils Petersen pandede bolden over målstregen efter et hjørnespark.

Bayern fik dog rejst sig efter chokket lidt over ti minutter efter, da Thomas Müller halvflugtede bolden i mål til 2-1.

Hjemmeholdet brugte primært de sidste minutter på at forsvare føringen. Alligevel var det tæt på at gå galt. Freiburg belejrede Bayern-feltet, og Nils Petersen bankede bolden på overliggeren kort inde i overtiden. Men den forløsende udligning udeblev altså for gæsterne.

/ritzau/