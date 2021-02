Arminia Bielefeld var foran med både 2-0 og 3-1, men måtte se Bayern München komme tilbage, så det endte 3-3.

Der var underholdning for alle pengene, da Bayern München mandag tog imod Arminia Bielefeld i Bundesligaen.

De nyslåede klubverdensmestre måtte nøjes med et enkelt point mod bundholdet fra Bielefeld. Det endte således 3-3.

Faktisk var Hansi Flicks tropper en smule heldige med overhovedet at spille uafgjort. Undervejs var de nemlig bagud med både 0-2 og 1-3.

Med resultatet stoppede Bayerns sejrsstime i ligaen, der inden opgøret havde budt på fem vundne kampe i træk. Det sydtyske tophold har nu fem point ned til RB Leipzig på andenpladsen.

Et tungt snevejr var med til at sætte kampen i gang. Det gjorde ikke noget for Bielefeld, der overraskende bragte sig i front efter kun få minutter.

Bayern-forsvaret lod Michel Vlap stå umarkeret på kanten af feltet. Hollænderen modtog en aflevering med ryggen til mål, vendte sig hurtigt om, lagde bolden til rette ved venstrefoden og sparkede den resolut i kassen.

Et par minutter efter måtte dommer Florian Badstübner stoppe spillet. Sneen havde på kun et lille kvarter lagt en hvid dyne over banen, der ellers var helt grøn ved kampstart.

Den hvide bold blev skiftet ud med en, der var gul og orange, linjerne blev fejet frie, og spillet blev sat i gang igen.

Cirka midtvejs i første halvleg stoppede sneen med at falde, men Bayerns problemer fortsatte. Kort før pausen steg Amos Pieper til vejrs og headede et hjørnespark i mål til en Bielefeld-føring på 2-0.

Anden halvleg startede som lyn og torden. Først reducerede Robert Lewandowski efter en genialitet, hvor polakken i feltet tæmmede bolden med brystet og i samme bevægelse vendte sig om og flugtede den i mål.

Men bolden var knap nok givet op, før Bielefeld havde gjort det til 3-1. Christian Gebauer skulle bare sætte indersiden på en tværaflevering i feltet for at score.

Men Bayern lod sig ikke knække. Corentin Tolisso satte hovedet på et indlæg fra Leroy Sane og reducerede til 2-3, inden der var gået et kvarter af anden halvleg.

Nu lugtede Bayern blod. Ti minutter efter blev der udlignet, da Alphonso Davies bankede bolden i mål efter en belejring af gæsternes felt.

Bayern fortsatte med et tungt pres, men faktisk var det tættere på at ende med en Bielefeld-sejr. Et par minutter efter udligningen fik gæsterne bolden i mål, men Bayerns offsidefælde virkede og fangede en Bielefeld-spiller i en ulovlig position.

Tættere på et føringsmål kom ingen af de to hold.

