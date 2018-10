Bayern Münchens sportslige ledelse har hasteindkaldt til pressemøde fredag klokken 12, og rygter om et chokskifte på trænerposten florerer.

Den tyske storklub er vant til at ligge på én bestemt position i Bundesligaen. Første pladsen. Der skal de ligge, når sæsonen er slut og meget gerne længe før, så der ikke er tvivl om mesterskabskampen.

Men under Niko Kovac, der overtog posten som Bayern-træner denne sommer, er München-mandskabet efterhånden ramt ind i lidt af en krise.

Efter fire sejre i de første fire Bundesliga-kampe er det efterfølgende blot blevet til ét point i de næste tre, og storholdet ligger i øjeblikket nummer seks i ligaen.

Skulle Niko Kovac stadig være støttet af Bayern-ledelsen, vil det stadig være under et pres for snart at levere resultater igen. Foto: CHRISTOF STACHE

Blandt andet tabte man senest 0-3 på hjemmebane til Borussia Mönchengladbach, mens danskerklubben Ajax også hentede 1-1 på Allianz Arena før landsholdspausen.

Fredag klokken 12 er der dog pressemøde, og her tropper både præsident Uli Hoeness, CEO Karl-Heinz Rummenigge og sportsdirektør Hasan Salihamidzic op.

Sidste gang, det skete, var til præsentationen af Jupp Heynckes som manager i oktober 2017, skriver Bild.

Flere medier er i den forbindelse begyndt at spekulere i Kovacs fremtid i Bayern München. Mens Hoeness har forsvaret Kovac i medierne, har både Salihamidzic og Rummenigge forholdt sig tavse.

Arsene Wenger er ikke færdig som træner endnu. Foto: Matthew Childs

Mens der kan være tale om, at en forenet Bayern-ledelse vil stille sig bag Kovac fredag, mener andre, at der kan komme et overraskende tidligt trænerskifte.

Samme Bild har tidligere beskrevet, at Kovac er under markant pres i øjeblikket og har kigget på blandt andre Zinedine Zidane og Arsene Wenger som afløsere.

Wenger, der taler flydende tysk, udtalte tidligere på ugen, at han bestemt ikke er færdig som træner, og han forventer at have fundet sig et nyt job i starten af 2019. Engelske Mirror har allerede lavet koblingen mellem Wenger og Bayern.

Allerede klokken 11 kan der dog formentligt komme en form for afklaring på spekulationerne. Her skal Niko Kovac efter planen holde pressemøde med henblik på Bayerns kamp mod Wolfsburg lørdag.