Dayot Upamecano blev for anden kamp i træk udvist, da Bayern München tabte 2-3 hos bundholdet Bochum.

0-3 i Leverkusen, 0-1 mod Lazio og 2-3 hos bundholdet Bochum.

Bayern München har haft en skrækkelig uges tid, og mange af holdets dårligdomme blev udstillet af Bochum søndag i et opgør, der to gange var afbrudt på grund af fanprotester på tribunerne.

Den franske forsvarsspiller Dayot Upamecano blev skiftet ind og gentog sin nedtur mod Lazio i Champions League onsdag, da han begik straffespark og fik rødt kort i anden halvleg.

Resultatet betyder, at Leverkusen nu har otte point ned til Bayern München, der har vundet de seneste 11 tyske mesterskaber.

Søndagens opgør startede ellers nogenlunde planmæssigt for Bayern, da livlige Jamal Musiala efter et lille kvarter dansede rundt i Bochums felt og efter to forsøg bankede bolden i nettet til 1-0.

Harry Kane burde kort efter have øget til 2-0, men englænderen sparkede i helt fri position langt over mål efter Musialas skarpe oplæg.

Herefter fulgte første pause på grund af fansenes protester, og den fik Bochum tilsyneladende udnyttet bedst.

I hvert fald kom værterne efter godt ti minutters afbrydelse bedre i gang og vendte kampen på hovedet inden første halvlegs afslutning.

Ved udligningen mistede Musiala bolden, og Joshua Kimmich blev viftet væk i en duel, inden japanske Takuma Asano passerede Manuel Neuer med et resolut hug.

En håndfuld minutter senere steg stopperen Keven Schlotterbeck til vejrs og pandede et hjørnespark i kassen til 2-1.

Bayern sad på spillet i det meste af opgøret, men der manglede både saft og kraft i stjernernes aktioner, hvorfor Bochum med held fik brudt gæsternes rytme.

Modet sivede ud af Bayern-spillerne, og efter 78 minutter svingede Upamecano en albue i eget felt, hvilket udløste hans andet gule kort og forsøg fra pletten, som Kevin Stöger omsatte til 3-1.

Pressede Thomas Tuchel smed 18-årige Mathys Tel på banen, og han bidrog med noget af den energi, som holdkammeraterne manglede. Især da han lavede al forarbejdet til Harry Kanes nemme træffer til 2-3.

Reduceringen satte ild i slutminutterne, men ingen af holdene fik udbytte af chancerne.

Også tidligere søndag var der afbrydelser i opgøret mellem Freiburg og Frankfurt. Her blev der kastet slik og fløjet med små fjernstyrede fly på banen, mens kampen endte 3-3.

Protesterne på de tyske tribuner har stået på i flere uger. Flere fans er uenige i klubbernes beslutning om at åbne for, at investorer kan købe en andel af de fremtidige tv-indtægter i tysk fodbold.

Beslutningen blev truffet på et møde i Den Tyske Fodboldliga (DFL) i december. To tredjedele af de 36 klubber i landets to bedste rækker stemte for det kontroversielle forslag.

/ritzau/