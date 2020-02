Alle bundesligaklubber må stå sammen for at stoppe aktionerne mod Dietmar Hopp, siger Karl-Heinz Rummenigge.

Det kommer til at få store konsekvenser for de Bayern München-tilhængere, der var årsag til, at lørdagens bundesligakamp mod Hoffenheim måtte afbrydes flere gange.

Sådan lyder det fra Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge efter kampen, hvor der i Bayerns fanafsnit blev vist bannere med fornærmelser mod Hoffenheims mæcen Dietmar Hopp.

- Vi vil gå hårdt frem imod dem. Jeg skammer mig dybt over disse anarkister, siger Karl-Heinz Rummenigge ifølge nyhedsbureauet dpa.

Balladen i Hoffenheim kommer i kølvandet på tilsvarende episoder i de seneste uger, hvor fans af Dortmund og Mönchengladbach har angrebet Hopp på bannere og plakater under kampe.

Mange fans ser pengemanden som en trussel mod strukturen og traditionerne i Bundesligaen, hvor medlemmer og dermed moderklubben skal eje mere end 50 procent af aktierne i de enkelte klubber.

"Søn af en luder", stod der på et af bannerne under lørdagens kamp, som dommeren to gange valgte at afbryde.

Men nu skal det være slut, fastslår Rummenigge.

- Senest i dag er øjeblikket kommet, hvor den samlede Bundesliga må tage affære. Vi må stå sammen. Vi har alt for længe lukket øjnene for, hvad der sker i fanafsnittene. Det er fodboldens hæslige ansigt.

- Disse mennesker har skæmmet Bayern og har intet at gøre på et fodboldstadion, siger Bayern-bossen.

Begge holds spillere forlod banen, da der manglede 13 minutter, og Bayern førte med 6-0.

Senere vendte de dog tilbage og gennemførte de sidste minutter med at skubbe bolden rundt mellem hinanden, mens tilskuerne klappede.

/ritzau/