FC Barcelona må lade livet i CL-gruppespillet, og Bayern sikrede sig gruppens førsteplads med en 3-0-sejr.

Inters sejr over Viktoria Plzen tidligere onsdag havde sendt FC Barcelona ud af årets Champions League allerede inden spaniernes møde med Bayern München.

For andet år i træk er Cataloniens fodboldflagskib ude af turneringen allerede efter gruppespillet. Det kommer på bagkant af en stime på 17 sæsoner i træk, hvor man som minimum nåede videre fra gruppespillet.

At motivationen var faldet hos Barcelona-spillerne, var til at forstå, men alligevel havde de sejrsvante fans på Camp Nou nok håbet på mere end et 0-3-nederlag.

Der var blot spillet ti minutter, da hurtige Sadio Mané blev spillet i dybden bag en noget uopmærksom Héctor Bellerín. Senegaleseren straffede det sløve forsvarsspil og gjorde det til 1-0 alene igennem.

Det var generelt en velspillet kamp i første halvleg, selv om ingen af holdene reelt havde det store at spille for. Bayern var videre på forhånd, mens Barcelona vidste, at Europa League ventede efter nytår.

Desværre for Barcelona er der for tiden et pænt stykke mellem top- og bundniveau for holdet - også i individuelle aktioner.

Efter en halv times spil udnyttede tyskerne igen Barcelonas noget gæstfrie defensiv. En stærkt spillende Serge Gnabry fandt Eric Maxim Choupo-Moting i feltet, og han bankede bolden ind til 2-0.

Marginalerne var heller ikke med hjemmeholdet. Kort før pausen troede Robert Lewandowski, han havde fået et straffespark mod sine tidligere holdkammerater, men VAR-afslørede, at tacklingen lige nøjagtigt ramte bolden først.

VAR var dog på Barcelonas side, da Gnabry i anden halvleg fik en flot scoring annulleret for en marginal offside.

Dermed undgik Barcelona, at Bayern blev sat yderligere i gang, så det kunne ende i et stort og smerteligt nederlag på en i forvejen tung aften.

Anden halvleg blev lidt en fuser i den sidste halve time, men ringe opdækning på en dødbold af Barcelona tillod Benjamin Pavard at gøre det til 3-0 dybt inde i overtiden.

Bayern sikrede sig gruppens førsteplads til tonerne af højlydt piften fra Barcelonas fans, mens selv samme fans må belave sig på en tilværelse på europæisk andenklasse i det nye år. Igen.

