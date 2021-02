Fodboldstjerner tjener alt, alt for mange penge.

Og det bør der gøres noget ved hurtigst muligt.

Sådan lyder det nu fra Bayern München-formand Karl-Heinz Rummenigge.

Hans udmelding kommer i kølvandet på, at det er blevet afsløret, at Lionel Messi tjener cirka en milliard om året i Barcelona.

Foto: MARCELO DEL POZO Vis mere Foto: MARCELO DEL POZO

Et tal, som Karl-Heinz Rummenigge i øvrigt kun har latter tilovers for.

»Jeg grinede (da han hørte det, red.)… Jeg kan kun ønske ham tillykke med, at han har fået sådan en astronomisk kontrakt,« siger han ifølge Marca til Corriere dello Sport.

Herefter pointerer Rummenigge så, at der er brug for mere ansvarlig økonomisk ledelse fra klubbernes side.

»I de seneste ti år har vi alle lavet fejl, fordi vi løbende har brugt mere på spillere og agenter. Pandemien har vist os, at vi er nødt til at træde et skridt tilbage og vende tilbage til en mere fornuftig model. Jeg håber, det er muligt, men det bliver ikke nemt,« lyder det fra Rummenigge.

Bayern-bossen foreslår, at man i europæisk fodbold overvejer at indføre et lønloft, som man kender det fra amerikansk sport – selvom politikerne i EU tidligere har manet den idé i jorden.

»Politikerne har altid fortalt os, at det ville være mod europæisk lov. Måske er det nu tiden til at prøve igen og rette op på det, vi har gjort i de seneste ti år,« siger han.