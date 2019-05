Niko Kovac' job som cheftræner i Bayern München er på ingen måde i fare, siger Karl-Heinz Rummenigge.

En Double-triumf med et mesterskab og en pokaltitel vil de fleste steder føre til gedigen hyldest af cheftræneren. Men ikke i Bayern München.

Efter en lidt svingende første sæson i spidsen for holdet for cheftræner Niko Kovac har der været rygter fremme om, at han ville blive fyret efter sæsonen.

Det er på trods af, at klubben vandt mesterskabet og lørdag er favoritter i pokalfinalen mod RB Leipzig.

Nu maner Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge dog alle rygter om fyring til jorden.

- Det har aldrig været et tema, hvorvidt han skal være vores træner i næste sæson, siger Rummenigge ifølge AFP - underforstået at han sidder sikkert i jobbet.

En god afslutning på sæsonen sendte Bayern forbi Borussia Dortmund i Bundesligaen, og i sidste spillerunde blev det tyske mesterskab sikret for syvende år i træk.

Samtidig er holdet altså klar til pokalfinalen, men rygter har svirret om, at netop Rummenigge ikke var tilfreds med 47-årige Kovac, og at han ville ryge ud, hvis lørdagens finale blev tabt.

Men det passer ikke, siger Rummenigge.

- Det ville være sindssygt at træffe sådan en beslutning på baggrund af én kamp.

- Jeg mener, det klart er en succes at vinde mesterskabet i sin første sæson hos Bayern, slår klubdirektøren fast.

Tidligere fredag var den tidligere mestertræner fra Bayern München Ottmar Hitzfeld ude og bakke Niko Kovac op.

- Jeg forstår slet ikke kritikken af og diskussionen om Niko Kovac, lyder det fra Hitzfeld.

- Jeg føler med Niko, for jeg ved, hvor svært jobbet i Bayern er. Du skal kæmpe på flere fronter, og trofæer er det eneste, som tæller.

Han mener, at Niko Kovac især har udført et flot stykke arbejde med generationsskiftet i den sydtyske storklub.

- Det var svært for ham som en ung træner. Man er nødt til at give spilletid til folk som Franck Ribery og Arjen Robben, mens man også bygger yngre spillere som Serge Gnabry og Kingsley Coman op, siger Hitzfeld.

Kroatiske Kovac, der som spiller var to år i Bayern München, var tidligere cheftræner i Eintracht Frankfurt.

