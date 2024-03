Harry Kane tror på, at Bayern München kan rejse sig fra nederlag i Champions League og Bundesligaen.

Bayern München-angriberen Harry Kane bevarer optimismen til trods for et par elendige resultater i den tyske Bundesliga og Champions League.

I weekenden tabte Bayern 0-3 til den direkte rival Bayer Leverkusen i den tyske guldkamp.

Onsdag fortsatte nedturen i Champions League, da sydtyskerne indkasserede et nederlag på 0-1 på udebane til Lazio i den første af to ottendedelsfinaler.

- Det har været en hård uge.

- Vi begyndte godt i aften mod Lazio, og vi tilspillede os nogle åbne målchancer, men i de her kampe skal man gribe dem, siger Harry Kane til tv-stationen 3+.

Bayern-angriberen er dog utilfreds med indsatsen i anden halvleg mod Lazio, hvor holdkammeraten Dayot Upamecano begik straffespark på danske Gustav Isaksen og blev udvist.

- Anden halvleg var skuffende. Vi kom ud med for lidt energi og tro på det, og så gav vi for mange bolde væk. Det endte med, at vi blev straffet. Med ti mand er det svært at komme tilbage, siger Harry Kane.

Selv om Bayern tabte det første opgør mod Lazio i Italien, så tror den engelske landsholdsangriber på, at sydtyskerne kan rette op på sagerne, når der er returkamp om tre uger i Tyskland.

Harry Kane har heller ikke mistet troen på, at storklubben kan indhente Bayer Leverkusens forspring på fem point i toppen af Bundesligaen.

- Vi skal finde det i os selv - få noget mere energi og tro på det. Vi er fortsat med i ræset i Bundesligaen, og vi kan fortsat vinde duellen med Lazio, når de kommer til vores stadion om nogle uger.

- Vi er ikke ude af noget, siger angriberen.

