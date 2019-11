Det tyske mesterhold havde planlagt fri adgang for tilhængere til søndagens træning, men det er aflyst.

Bayern München har aflyst en planlagt åben træning søndag, efter at det forsvarende mesterhold lørdag fik en sjælden stor øretæve ude mod Eintracht Frankfurt.

Frankfurt med danske Johan Lössl på mål pryglede gæsterne med 5-1.

Det er Bayerns største nederlag i Bundesligaen i ti år ifølge avisen Bild, og lørdag aften meddelte det sydtyske storhold på Twitter, at søndagens åbne træning er aflyst på grund af nederlaget.

- Vi beder alle fans om forståelse, slutter tweetet.

Ifølge Bild kan beslutningen skyldes, at Bayerns træner, Niko Kovac, måske er på vej ud efter nederlaget, der sender Bayern ned på en fjerdeplads i Bundesligaen.

Eintracht Frankfurt ligger på en sjetteplads.

Aflysningen af den åbne træning kan også skyldes, at klubben vil beskytte spillere og trænere mod frustrerede tilhængere. Som en tredje mulighed nævner Bild, at der måske er indkaldt til et krisemøde.

- Men det viser i alle tilfælde, at Bayern efter lussingen ikke bare vender tilbage til den normale trummerum, skriver Bild.

Træner Niko Kovac kommenterede selv sin fremtid i klubben umiddelbart efter nederlaget.

- Jeg er også klar over, hvordan det hele fungerer i vores branche. Jeg er hverken naiv eller blåøjet. Vi havde sidste år en lignende situation, hvor det heller ikke gik godt. Men til sidst endte det med noget positivt, sagde Kovac.

Bayern vandt både mesterskabet og pokalturneringen i den forgangne sæson.

- Dengang gav jeg ikke op, og jeg giver heller ikke op nu. Jeg ved, at det er svært, sagde den 48-årige kroat.

/ritzau/