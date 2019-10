En af nutidens største tyske fodboldspillere stiller fodboldstøvlerne på hylden.

Midtbanespilleren Bastian Schweinsteiger har besluttet at indstille karrieren ved udgangen af sæsonen.

Det skriver han på Twitter.

DU KAN SE OPSLAGET I BUNDEN AF ARTIKLEN.

Former Bayern Munich's midfielder Bastian Schweinsteiger waves during he come for the second time of his farewell match for Bastian Schweinsteiger between his former teams FC Bayern Munich and Chicago Fire in the stadium in Munich, southern Germany, on August 28, 2018. Christof STACHE / AFP Foto: Christof STACHE Vis mere Former Bayern Munich's midfielder Bastian Schweinsteiger waves during he come for the second time of his farewell match for Bastian Schweinsteiger between his former teams FC Bayern Munich and Chicago Fire in the stadium in Munich, southern Germany, on August 28, 2018. Christof STACHE / AFP Foto: Christof STACHE

»Kære fans, tiden er kommet, og jeg vil slutte min aktive karriere ved slutningen af denne sæson,« skriver Bastian Schweinsteiger.

»Jeg vil takke jer begge, både fansene og mine hold FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire og det tyske landshold. I fik gjorde denne utrolige tid mulig for mig!«

Den 35-årige tysker havde sin storhedstid i Bayern München, hvor han spillede 500 kampe for førsteholdet fra 2002 til 2015.

Tiden i Manchester United var næppe en succes, inden ''Schweini'' drog over Atlanten til Chicago Fire-klubben, som altså bliver karrierens sidste.

Schweinsteiger lægger ikke skjul på, at beslutningen ikke har været nem at træffe.

»At sige farvel som en aktiv fodboldspiller gør mig en smule nostalgisk, men jeg ser også frem til de spændende udfordringer, der snart kommer min vej. Jeg vil altid være trofast over for fodbolden. Mange, mange tak for vores tid sammen, jeg vil altid have et plads til dig (fodbolden, red.) i mit hjerte!« skriver Schweinsteiger også.

Chicago Fire-spilleren er en del af en gylden tysk generation, der vandt VM i 2014.

Her var Per Mertesacker, Philipp Lahm, Mesut Özil, Lukas Podolski, Miroslav Klose og Thomas Müller også en del af truppen.